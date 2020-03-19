Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı

6 saat önce

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları konusunda videoyla uyardı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları konusunda videoyla uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentle özdeşleşen Akyazı, Ayasofya Müzesi, Boztepe ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çekilerek hazırlanan videoda, "Huzur ve güvenliğiniz için? bizler? görevdeyiz.? Koronavirüsle ?mücadele ?kapsamında yetkililerimizin açıkladığı? tedbirlere uyalım.? Zorunlu olmadıkça? evden çıkmayalım.? Yetkili mercilerimizin? açıklamaları haricindeki? paylaşımlara? itibar etmeyelim. Emniyettesiniz." mesajına yer verildi.

Konuyla ilgili konuşan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalıdır.' talimatları gereği vatandaşlarımızın yapabileceği her şeyi evlerinden yapmaları, dış dünya ile fiziki irtibatlarını asgariye indirmeleri konusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetimizdir. Emniyettesiniz." ifadesini kullandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden görüntülü koronavirüs uyarısı

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:32 Kaynak: AA

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