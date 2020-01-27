Trabzon Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Trabzon Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

12 dakika önce

Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 76 extacy hap, 3,86 gram metamfetamin maddesi, 101,79 gram kubar esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, System.String[]

Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 76 extacy hap, 3,86 gram metamfetamin maddesi, 101,79 gram kubar esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yenicuma Mahallesi civarında durdurulan 5 şahıs üzerinde 57 extasy hap, Kemerkaya Mahallesi civarında bir şahsın üzerinde 19 extasy hap, sebze-meyve hali civarında durdurulan bir şahsın üzerinde ise 3,86 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yomra ilçesinde ise uyuşturucu madde satışı yaptığından şüphelenilen 2 şahsın ikametlerinde gerçekleştirilen aramada 101,79 gram kubar esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Kemerkaya, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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