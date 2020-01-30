Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Trabzonspor taraftar gruplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Trabzonspor taraftar gruplarıyla bir araya geldi - Son Dakika Spor

Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Trabzonspor taraftar gruplarıyla bir araya geldi

7 saat önce

Alper, İl Emniyet Müdürlüğünde taraftar grubu temsilcileriyle görüşerek, oynanacak müsabaka öncesi ve sonrasında taraftarların sportmenliğe yakışır şekilde davranacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Trabzon Emniyet Müdürü Alper, Trabzonspor taraftar gruplarıyla bir araya geldi, System.String[]

Alper, İl Emniyet Müdürlüğünde taraftar grubu temsilcileriyle görüşerek, oynanacak müsabaka öncesi ve sonrasında taraftarların sportmenliğe yakışır şekilde davranacağına inancının tam olduğunu söyledi.


Herhangi bir durum karşısında ferdi hareket edilmemesi için taraftar grup temsilcilerinin yanına Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personelinin görevlendirileceğini belirten Alper, sosyal medya hesaplarından bilet satan 150 kişiye işlem yapıldığını da kaydetti.


Alper, ülke olarak zor dönemden geçilen bu günlerde birlik beraberlik içerisinde hareket edildiği gibi bu müsabaka ve bundan sonraki müsabakalarda da aynı hassasiyetle sağduyulu davranışlar sergilenmesi gerektiğini dile getirerek, "Herhangi bir olumsuzluk fark edilmesi halinde de hemen görevli personelimizle irtibata geçmeniz gerekiyor." diye konuştu.


Taraftar gruplarının temsilcileri ise Trabzonspor taraftarına yakışır şekilde takımlarını destekleyeceklerini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için emniyet personeline yardımcı olacaklarını ifade etti.


Toplantıya müdür yardımcıları, şube müdürleri ve spor güvenliği şube personeli katıldı.


Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:15 
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