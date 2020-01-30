Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftarlarla bir araya geldi - Son Dakika Spor

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftarlarla bir araya geldi

7 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftarlarla bir araya geldi, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzon spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi.


Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakası öncesi Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper beraberinde müdür yardımcıları, şube müdürleri ve spor güvenliği şube personeli, taraftar gruplarının temsilcileriyle Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda bir araya geldi.


1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında taraftarların sportmenliğe yakışır şekilde davranacağına olan inancının tam olduğunu belirten Emniyet Müdürü Metin Alper, "Herhangi bir durum karşısında ferdi hareket edilmemesi için taraftar grup temsilcilerinin yanına Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personelini görevlendireceğiz. Herhangi bir olumsuzluk fark edilmesi halinde hemen görevli personelimizle irtibata geçilmesi gerekir" dedi.


Sosyal medya hesaplarından bilet satan (kara borsa) 150 kişiye işlem yapıldığını belirten Alper, "Ülke olarak da zor dönemden geçtiğimiz bu günlerde birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz gibi, bu müsabaka ve bundan sonraki müsabakalarda da aynı hassasiyetle sağduyulu davranışlar sergileneceğine inanıyorum" diye konuştu.


Taraftar gruplarının temsilcileri ise Trabzonspor taraftarına yakışır şekilde takımlarını destekleyeceklerini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için emniyet personeline yardımcı olacakları belirttiler. - TRABZON

Trabzonspor, Metin Alper, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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