Trabzon emniyet müdürü'nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında - Son Dakika
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Trabzon emniyet müdürü'nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında

6 saat önce

Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltındaRİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzon'da aralarında katil polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi Semiha Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu, 3'ü polis, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzon'da aralarında katil polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi Semiha Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu, 3'ü polis, 6 kişi gözaltına alındı.

Rize'de 2018 yılının Aralık ayında makam odasında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Trabzon'da, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, aralarında İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi Semiha Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 3'ü polis memuru, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin örgütte mahrem imam olduğu öne sürüldü.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Trabzon emniyet müdürü'nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
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