TRABZON Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan yaşlı adamın yardımına koştu - Son Dakika

Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan yaşlı adamın yardımına koştu

TRABZON'da İl Emniyet Müdürü Metin Alper, sırtında çuval taşıyan adamı makam aracıyla gideceği yere bıraktı. Vatandaş kamerasına yansıyan anlarda, koruma polisinin de Afgan adama yardım ettiği görüldü.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, denetimleri sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda çuvalı sırtında taşıyarak evine doğru yürüyen Afganistan uyruklu adamı fark etti. Emniyet Müdürü Alper, yakınına yanaştığı adamın yükünü koruma polisine aldırdı. Koruma polisi, yaşlı adamın çuvalını sırtında emniyet müdürünün makam aracına kadar taşıdı. Alper, bir süre Afganca sohbet ettiği yaşlı adamı makam aracıyla gideceği yere bıraktı.

Emniyet Müdürü Metin Alper ve koruma polisinin bu anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada takipçilerin övgüsünü topladı.