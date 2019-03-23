Trabzon En Uzun Yaşayan İnsanlar Karadeniz'de
1 saat önce
En uzun yaşayan insanlar Karadeniz'deTÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; en uzun yaşayan insanlar sıralamasında ilk 3'de Karadeniz Bölgesi'nde Sinop, Kastamonu ve Artvin yer aldı.
En uzun yaşayan insanlar Karadeniz
'de
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK
) verilerine göre; en uzun yaşayan insanlar sıralamasında ilk 3'de Karadeniz Bölgesi
'nde Sinop
, Kastamonu
ve Artvin
yer aldı. Karadenizliler, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çay, fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor.
TÜİK verilerine, Türkiye
'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken, son 5 yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2018 yılında yüzde 8.8'e yükseldi. Türkiye'de en yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralamasında Karadeniz'den 3 il yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralaması 2018 yılında yüzde 18.3 ile Sinop, 17.1 ile Kastamonu, yüzde 15.47 ile Artvin oldu.
'HAMSİ, ÇAY VE FINDIK'
Karadenizliler, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çay, fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor. Vatandaşlar, "Hamsi, çay ve fındık ömrü uzatıyor. Hamsi yediğimiz zaman güç geliyor bize. Fındık da aynen öyle. Günde bir avuç fındık yemek ilaç" değerlendirmesinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:32 Kaynak: DHA
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