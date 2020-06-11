TRABZON Engellinin patlayan otomobil lastiğini değiştiren polis: Asli görevimizi yaptık - Son Dakika

TRABZON Engellinin patlayan otomobil lastiğini değiştiren polis: Asli görevimizi yaptık

Engellinin patlayan otomobil lastiğini değiştiren polis: Asli görevimizi yaptıkTRABZON'da, tünel içerisinde engelli sürücünün yardımına koşup, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirdiği anlara ait görüntüleri, sosyal medyada övgü toplayan trafik polisi Necmettin Sevil (46), "Acil...

Engellinin patlayan otomobil lastiğini değiştiren polis: Asli görevimizi yaptık

TRABZON'da, tünel içerisinde engelli sürücünün yardımına koşup, otomobilinin patlayan lastiğini değiştirdiği anlara ait görüntüleri, sosyal medyada övgü toplayan trafik polisi Necmettin Sevil (46), "Acil durumlarda vatandaşlara yardım etmek bizim görevimizdir. Biz de bu asli görevimizin gereğini yaptık" dedi.

Trabzon'da, Akyazı tünelinde Giresun yönüne seyir halinde olan engelli sürücü Recep Zaif, otomobilinin lastiğinin patlaması üzerine aracını yol kenarına çekti. Lastiğini değiştirmekte zorluk çeken sürücüyü fark eden trafik polisleri, ekip otosunu durdurup, yardım için harekete geçti. Kolları sıvayan trafik polisi Necmettin Sevil, krikoyla kaldırdığı otomobilde patlayan lastiği, stepne ile değiştirdi.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ TOPLADI

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik polisinin lastiği değiştiği anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Akyazı Tünel'de engelli vatandaşımıza yardım eden fedakar meslektaşımız Necmettin Sevil, hep sevilesin. Sana bir ay önce verdiğimiz başarı belgesi helal olsun" notuyla yapılan paylaşım, ilgi çekti. Sosyal medya takipçileri, örnek davranışı nedeniyle trafik polisi Necmettin Sevil'i tebrik ederken, polis teşkilatına da övgü dolu yorumlarda bulundu.

O ANLARI ANLATTI

Bir süre önce İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den başarı belgesi alan 21 yıllık polis memuru Necmettin Sevil, engelli sürücüye yardım ettiği o anları anlattı. Yolda kalanlara yardımın asli görevleri olduğunu söyleyen Sevil, "Aracın lastiği patlak şeklindeydi. Aracı güvenli bölgeye taşıdık. Akabinde araç sürücüsünün engelli olduğunu gördükten sonra vatandaşa yardımcı olmak amacıyla patlak lastiğinin değişimini yaptık. Daha sonra da vatandaşı oradan gönderdik. Sonra da kendisiyle telefon görüşmesi yaptık. Konuyla ilgili bize teşekkürlerini iletti. Zaten yolda kalmışlara, acil durumlarda vatandaşlara yardım etmek bizim görevimizdir. Biz de bu asli görevimizin gereğini yerine getirdik. Teşkilat olarak bu tür konularda her zaman yardımcı olma duyarlılığını gösteriyoruz" dedi.

POLİSLERE TEŞEKKÜR

Tedavisi için Erzincan'dan Trabzon'a geldiğini anlatan Recep Zaif de (64), aracının lastiğini değişen polislere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, trafik polis memurları gelerek patlayan lastiğimin değişimini yaptılar. Özellikle de lastiğimin değişimini yapan Necmettin beye çok teşekkür ederim. Burada bir duyarlılık yaşadık. Bu duyarlı hareketlerinden dolayı Trabzon Trafik Bölge Müdürlüğü'ne ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİ YGS'YE YETİŞTİRMİŞ

Öte yandan polis memuru Sevil, 8 yıl önce görev yeri olan Erzurum'da, sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etmeleri üzerine, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) girecek öğrencileri, bulunduğu özel halk otobüsünün direksiyonuna geçip, sınav yerlerine götürmüştü. Bu anları da anlatan Sevil, "Erzurum'da görev yaptığım sıralarda bir üniversite sınavının olduğu gün halk otobüsü sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığını tespit ettik. Zamanın dar olmasından dolayı üniversite sınavına yetişmesi gereken öğrencilerin geç kalmaması için otobüsün direksiyonuna geçerek öğrencileri sınava yetiştirdim. Daha sonrası da araç sürücüsüne gerekli işlemler yapılmıştı" dedi.

TRABZON Engellinin patlayan otomobil lastiğini değiştiren polis: Asli görevimizi yaptık

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Engellinin patlayan otomobil lastiğini değiştiren polis: Asli görevimizi yaptık - Son Dakika

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