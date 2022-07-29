Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) 2022 yılının ahisi, kalfası ve çırağının belirlendiği bildirildi.

TESOB'tan yapılan açıklamaya göre, Birlik tarafından belirlenen ve Valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasından yapılan seçimde yılın ahisinin soba ustası 83 yaşındaki Halil Diner, kalfasının mobilyacı Yusuf Can, çırağının da Sürmene bıçağı imalatçısı Şentürk Karaalioğlu olarak belirlendi.

Mesleğe 1950 yılında babasının demirci dükkanında çırak olarak başlayan Halil Diner'in askerden geldikten sonra babasının yanında çalışmaya devam ettiği ve halen işini sürdürdüğü, 7 çocuğundan 2'sine de mesleği öğrettiği belirtildi.

Yılın kalfası seçilen 18 yaşındaki Yusuf Can'ın babasının mobilya atölyesinde çalıştığı, yılın çırağı seçilen 16 yaşındaki Şentürk Karaalioğlu'nun da dördüncü kuşak olarak Sürmene bıçağı üretimi yaptığı kaydedildi.

TESOB Başkanı Metin Kara, yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenleri kutlayarak, "Eylül ayında yapılacak Ahilik Haftası kutlamalarında kendilerine ödüllerini takdim edeceğiz. Mesleklerini şevkle sürdürdükleri, üretime katkı verdikleri için Trabzon esnaf ve sanatkarları adına kendilerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.