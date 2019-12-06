Son Dakika Haberleri: Trabzon-fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül
Son Dakika Güncel Trabzon-fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül - Son Dakika

Trabzon-fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül

6 saat önce

Fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödülTrabzon'da, seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuya, ilk müdahaleyi sürücü Mehmet Bülbül yaptı.

Fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül

Trabzon'da, seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuya, ilk müdahaleyi sürücü Mehmet Bülbül yaptı. Müdahale anlarına ait görüntüler ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansırdı. Sürücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından altınla ödüllendirildi.

Trabzon- Beşikdüzü hattında sefer yapan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mehmet Bülbül idaresindeki 61 AH 316 plakalı halk otobüsüne binen 80 yaşlarındaki kadın, aniden fenalaştı. Durumu fark eden sürücü Bülbül, otobüsü durdurup, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada diğer yolcular sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

MÜDAHALE ANI KAMERADA

Sürücü Bülbül ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından altınla ödüllendirildi. Otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına müdahale anı yansıyan sürücüyü makamında kabul eden Başkan Zorluoğlu, Yaşanan bazı olaylar sonrası insanlığımızdan utanıyoruz ama bu tür yaklaşımları gördüğümüzde de tekrar insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Bunlar çok özel ve güzel yaklaşımlar dedi.

Trabzon-fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın hayranına "Arka odaya geçelim" diyen Can Yaman İtalya'da Survivor programını sunacak
Rapçi Slowthai, gösterisinde bir kadın hayranının ağzına tükürdü Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler Otobüsten düşen kadının ölümünde araç sürücüsü tam kusurlu bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:16:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon-fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]