Trabzon firmalarının fındık ihracatında İtalya ilk sırada

Trabzon firmaları 1 Eylül-13 Ekim döneminde 146,9 milyon dolarlık fındık ihracatına imza attı. Dış satımda ilk sırayı yaklaşık 59,8 milyon dolarla İtalya aldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar 1 Eylül-13 Ekim döneminde 21 bin 275 ton fındık ihracatı karşılığında 146 milyon 915 bin 469 dolar gelir elde etti.

Trabzon'dan geçen yılın aynı döneminde 12 bin 28 ton fındık ihraç edilerek 65 milyon 972 bin 433 dolar kazanılmıştı. Böylece, söz konusu dönemler itibarıyla fındık ihracatı miktar bakımından yüzde 77, değer bakımından yüzde 123 artış gösterdi.

En fazla ihracat İtalya'ya

Kentten bu dönemde yapılan fındık ihracatında İtalya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, Fransa ve Almanya izledi.

İtalya'ya 59 milyon 754 bin 714 dolar karşılığı 7 bin 894 ton fındık satıldı. Bu ülkeye geçen sezonun aynı dönemde 11 milyon 67 bin 569 dolar karşılığı bin 992 ton fındık gönderilmişti. İtalya'ya ihracat söz konusu dönemler itibarıyla miktar bazında yüzde 296, değer bazında yüzde 440 arttı.

"Yeni sezona fındık ihracatı çok iyi başlangıç yaptı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon merkezli firmalarca sezonun 1,5 aylık döneminde 47 ülkeye fındık satıldığını söyledi.

İhracatın yüzde 40'ının İtalya'ya gerçekleştirildiğine dikkati çeken Gürdoğan, "Yeni ihraç sezonunda ülkemiz geneli fındık ihracatı 426 milyon 81 bin 506 dolar olarak gerçekleşmiş ve bir önceki sezona göre miktarda yüzde 68, değerde yüzde 102 artmıştır. Yeni sezona fındık ihracatı çok iyi başlangıç yaptı." dedi.

Gürdoğan, "Fındık ihracatımızda yüzde 100'ün üzerinde artış yaşanması çok önemli. Fındık ihracatında sezonun çok iyi rakamlarla kapatılacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

" Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 32'si Trabzon'dan yapıldı"

Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 32'lik kısmının Trabzon firmalarınca yapıldığını belirten Gürdoğan, rekoltenin yanı sıra kalitedeki artışın ihracatı artırdığını bildirdi.

Gürdoğan, fiyat düzeylerinde oluşan istikrarın da alıcılar nezdinde talebi artırarak ihracata katkı sağladığına işaret etti, bu olumlu durumun sezon sonuna kadar devam edeceğini öngördüklerini söyledi.