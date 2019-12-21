Trabzon Fulin ile coştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Trabzon Fulin ile coştu - Son Dakika Magazin

Trabzon Fulin ile coştu

6 saat önce

Ünlü pop sanatçı Fulin, Trabzon'da sevenleri ile buluştu.

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Ünlü pop sanatçı Fulin, Trabzon'da sevenleri ile buluştu.


Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen konserde Fulin canlı performansı ile göz doldurdu. Konsere Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Aksoy, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, gazeteciler ve aileleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Konsere özellikle üniversite öğrencilerinin de büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Konser sonrası Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan Fulin'e Trabzon'a özgü el emeği telkari hediye etti.


Trabzon'un kendisi için çok farklı olduğunu ifade eden Fulin, "Bu benim Trabzon'a 6. gelişim. Trabzon'u çok seviyorum. Bu geceyi düzenleyen ve beni sizlerle buluşturan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'a da nazik hediyesi için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük de konsere katılan herkese teşekkür ederken, "Çok özel ve güzel bir organizasyon oldu. Bizi yalnız bırakmayan meslektaşlarımıza, ailelerine ve öğrenci kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Trabzon, Maçka, Fulin, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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