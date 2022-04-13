Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ersen Küçük yeniden seçildi - Son Dakika
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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ersen Küçük yeniden seçildi

13.04.2022 16:52
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ersen Küçük yeniden seçildi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanlığına mevcut başkan Ersen Küçük yeniden seçildi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanlığına mevcut başkan Ersen Küçük yeniden seçildi.

TGC Olağan Genel Kurulu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Türkiye Spor Yazarları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Taşkın'ın yaptığı kurulda, mevcut başkan Ersen Küçük ile Osman Şişko başkanlığa aday oldu.

Konuşmaların ardından geçilen seçimde 338 üyeden 224'ü oy kullandı. Ersen Küçük 176, Osman Şişko ise 45 üyenin oyunu aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Genel kurula, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen, TGK Genel Sekreteri Ergun Ata, TGC'nin önceki dönem başkanları ve üyeler katıldı.

YORUMLAR
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Osman Şişko, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Ersen Küçük yeniden seçildi - Son Dakika


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