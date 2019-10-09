Son Dakika Haberleri: Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret
Son Dakika Yaşam Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret

1 saat önce

"Kuruluştan Kurtuluşa, Söğüt'ten Çanakkale'ye" gezisi kapsamında Bilecik'te bulunan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret, System.String[]

"Kuruluştan Kurtuluşa, Söğüt'ten Çanakkale'ye" gezisi kapsamında Bilecik'te bulunan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.


Ulusal ve yerel basının idarecilerin ve halkın en önemli haber kaynağı olduğunu ifade eden Vali Şentürk, insanların doğru bilgilendirilmesi adına, basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken gösterdikleri mesleki duyarlılığının önemli olduğunu vurguladı. Vali Şentürk'e Trabzonspor forması hediye eden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Küçük ve Yönetim Kurulu üyeleri, bir süre sohbetin ardından Şeyh Edebali Türbesi ile Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi olmak üzere tarihi mekanları ziyaret etti. - BİLECİK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Necati Şentürk, Bilecik, Trabzon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
"Yetişmez" denilen yerde 40 ton deveci armudu üretti! Bu yıl 120 bin TL kazanacak Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:19:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]