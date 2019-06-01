Son Dakika Haberleri: TRABZON Geç kalan öğrenci, sınav salonuna koşarak yetişti
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TRABZON Geç kalan öğrenci, sınav salonuna koşarak yetişti

11 dakika önce

Geç kalan öğrenci, sınav salonuna koşarak yetiştiTrabzon'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı.

Geç kalan öğrenci, sınav salonuna koşarak yetişti
Trabzon'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Geç kalan bazı öğrenciler, sınav salonlarına koşarak son anda girebildi.
Trabzon'da, LGS sınavının ilk oturumu saat 0930'da başladı. Öğrenciler ve veliler de sabahın erken saatlerinde sınavların yapılacağı, sınav merkezlerinin önüne geldi. Veliler, sınav salonuna giren çocuklarının başarılı olması için dua ettiği görüldü. Sınav merkezlerine geç kalan bazı öğrenciler, sınav salonlarına koşarak son anda girebildi.
TRABZON Geç kalan öğrenci, sınav salonuna koşarak yetişti
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:01 Kaynak: DHA
LGS, Trabzon, Güncel
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