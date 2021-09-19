'TRABZON GENÇ FEST'TE BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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'TRABZON GENÇ FEST'TE BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA YOĞUN İLGİ

19.09.2021 05:55
'TRABZON GENÇ FEST'TE BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA YOĞUN İLGİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde organize edilen ve 3 gün sürecek 'Trabzon Genç Fest'in 2'nci gününde de coşku hakimdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde organize edilen ve 3 gün sürecek 'Trabzon Genç Fest'in 2'nci gününde de coşku hakimdi. Etkinliklere katılan misafirleri yalnız bırakmayan Başkan Zorluoğlu'na eşi Sevcan Zorluoğlu da eşlik etti.

TRABZON'U DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ

Coşkulu kalabalık karşısında gençlere hitap eden Başkan Zorluoğlu, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren 'Sıkıcı şehirler gelişemez' anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Trabzon'u daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Size Murat amcanız, Murat ağabeyiniz, Başkan amcanız olarak diyorum ki; bu şehirde daha fazla konser olacak. Bu şehirde daha fazla festival olacak. Bu şehirde daha fazla edebiyat söyleşisi, şiir dinletisi olacak. Bu şehirde sizler daha fazla tiyatro, daha fazla sinema seyredeceksiniz" dedi.

GENÇLERE DAHA BÜYÜK ETKİNLİKLER SÖZÜ VERDİ

Gençlere bir de söz veren Başkan Zorluoğlu, "İnşallah pandeminin sona ermesiyle birlikte sizlerle beraber çok daha eğlenceli aktiviteler, çok daha büyük festivaller yapacağız" ifadelerini kullandı ve gençlere "Hazır mısınız? " diye sordu. Bunun üzerine gençler, alkışlarla 'evet' cevabı verdi.

'TRABZON SİZİNLE GURUR DUYUYOR' TEZAHÜRATINDA BULUNDULAR

Başkan Zorluoğlu açıklamalarının sonunda alanda bulunan herkese iyi eğlenceler dileklerini iletirken, gençler uzun süre "Trabzon sizinle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratta bulundular.

EKİN UZUNLAR KONSERİ COŞTURDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, konuşmasının ardından sahneyi Sanatçı Ekin Uzunlar'a bıraktı. Uzunlar, Trabzon'da böyle bir organizasyon gerçekleştirdiği için Başkan Zorluoğlu'na teşekkür etti. Alanda bulunan yaklaşık 20 bin kişi, Ekin Uzunlar konserinde doyasıya eğlendi.

BAŞKAN ZORLUOĞLU TÜRKÜ SÖYLEDİ

Konser devam ederken yeniden sahneye çıkan Başkan Zorluoğlu, Ekin Uzunlar'a çiçek takdim etti. Ardından Başkan Zorluoğlu ve Uzunlar birlikte türkü söyledi.

ZEYNEP BAŞKAN SAHNE ALACAK

'Trabzon Genç Fest' etkinlikleri kapsamında 19 Eylül Pazar (yarın) akşamı sanatçı Zeynep Başkan sahnede olacak.

TARİH : 18. 09. 2021

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'TRABZON GENÇ FEST'TE BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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