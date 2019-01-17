Son Dakika Haberleri: Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk Açıklaması

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk Açıklaması

1 saat önce

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, çocukların 15 günlük tatili eğlenceli şekilde geçirmeleri için spor salonlarının hazırlandığını bildirdi.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk Açıklaması, System.String[]
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, çocukların 15 günlük tatili eğlenceli şekilde geçirmeleri için spor salonlarının hazırlandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, aylardır sınav stresi altında yoğun günler geçiren çocuklara yarı yıl tatilini iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

Öğrencilerin 15 günlük tatili en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda anne ve babaların yönlendirici olması gerektiğini vurgulayan Öztürk, velilerin, çocukların stres atmalarına yardım etmeleri gerektiğini ifade etti.

Öztürk, çocukların gün boyunca evde oturup bilgisayar veya cep telefonu ile zaman geçirmelerini engellemek gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocukların 15 günlük tatili eğlenceli şekilde geçirmeleri için spor salonları hazırlandı. Uzman antrenörlerimiz öğrencilerimizi beklemeye başladı. Tatil boyunca 5-18 yaş arasındaki çocuklar, 30'un üzerinde branşta spor yapma imkanı bulacak. Ücretsiz kurslarımızda çocuklara curlingden karateye, masa tenisinden atıcılığa, eskrimden tenise, cimnastikten badmintona kadar istediği branşta spor yapma ve tatilini eğlenceli şekilde geçirme imkanı sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Anne, Trabzon, Spor
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