Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yaptı - Son Dakika

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme dönemine ilişkin dinamik denetimler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Müdürü Birdal Öztürk başkanlığında oluşturulan ve şube müdürlerinin de katıldığı heyetin, kuruma bağlı 18 ilçedeki bütün tesislerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Birim sorumlularından, antrenörlere, temizlik ve diğer teknik görevlilerden yurt görevlilerine, gençlik liderlerine kadar bütün personelle görüşülerek, yapılması gereken uygulamalar konusunda kontrollerin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Öztürk, kuruma bağlı tesislerin yanı sıra il genelindeki bütün özel spor merkezlerinin de Kovid-19 kurallarına uyup uymadıkları konusunda düzenli şekilde incelenerek kontrol altına alındığını kaydederek, "Öncelikle maske, temizlik ve hijyen kuralları konusunda taviz vermediğimizi hatırlattık. Genel olarak bu konuda bütün personelimizin son derece titiz olduğunu gözlemledik, en sevindiricisi, aylardır olduğu gibi son süreçte de olumsuz bir duruma rastlamadık." ifadesini kullandı.

Öztürk, ilgili bakanlıkların belirlediği kriterler ve Trabzon Valiliğinin kontrolü dahilinde, kurallarla ilgili uyarıların yeniden yapıldığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her şeyden önemlisi insan sağlığı. Bu nedenle bütün çalışanlarımız, olabilecek en hassas şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tesislerimizde sporcular antrenman yapıyor, gençlik merkezlerimizdeki kurslara belirlenen sayıda olmak kaydıyla kurslara katılıyor. Yurtlarımızda yabancı öğrencilerimiz ve misafirler kalıyor. İlçelerimiz dahil bütün tesislerimizi, yarın hepsinin tam kapasiteyle çalışacakmış gibi hazır tutuyoruz. Personelimiz ve altyapımız da buna hazır."