TRABZON Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü - Son Dakika

Trabzon 'un Akçaabat ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde babası Hasan K.'nın geri manevra yaptığı ciple çarpması sonucu yaşamını yitiren kızı Sare K. için cenaze namazı kılındı. Yeşilyurt Mahallesi Merkez Camii'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazında acılı baba Hasan K., gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından babasının tabutuna omur verdiği küçük kızın cenazesi aynı mahallede toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi 'nde meydana geldi. Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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