Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de yayılan örtü yangını nedir?

Karadeniz Bölgesi örtü yangınlarına teslim oldu. Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de alevler hektarlarca ormanlık alan ve fındık bahçelerinin yanmasına neden oldu.



Trabzon'un 11 ilçesinde 37 ayrı noktada dün geceden itibaren etkili olan örtü yangınlarında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Resmi kaynaklar ayrıca yangının yerleşim yerlerine ulaşması riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını işaret ediyor. Bölgede en az 5 ev tahliye edilmiş durumda. Şu ana kadar 22 noktada yangın söndürülmüş durumda. 15 noktada ise kısmi olarak devam eden örtü yangınları söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.