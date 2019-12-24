Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de yayılan örtü yangını nedir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de yayılan örtü yangını nedir? - Son Dakika Dünya

Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de yayılan örtü yangını nedir?

6 saat önce

Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de yayılan örtü yangını nedir?

Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de yayılan örtü yangını nedir?, System.String[]

Karadeniz Bölgesi örtü yangınlarına teslim oldu. Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'de alevler hektarlarca ormanlık alan ve fındık bahçelerinin yanmasına neden oldu.


Trabzon'un 11 ilçesinde 37 ayrı noktada dün geceden itibaren etkili olan örtü yangınlarında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Resmi kaynaklar ayrıca yangının yerleşim yerlerine ulaşması riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını işaret ediyor. Bölgede en az 5 ev tahliye edilmiş durumda. Şu ana kadar 22 noktada yangın söndürülmüş durumda. 15 noktada ise kısmi olarak devam eden örtü yangınları söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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Trabzon, Giresun, Artvin, Ordu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:51 
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