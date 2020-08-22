TRABZON GÖRME ENGELLİ ESENAY'IN KARANLIK DÜNYASI 'KEMENÇE' İLE AYDINLANIYOR - Son Dakika

TRABZON GÖRME ENGELLİ ESENAY'IN KARANLIK DÜNYASI 'KEMENÇE' İLE AYDINLANIYOR

TRABZON'da doğuştan görme engelli Esenay Duru Köse (16), kendi çabalarıyla öğrendiği kemençeyi maharetle çalıyor.

TRABZON'da doğuştan görme engelli Esenay Duru Köse (16), kendi çabalarıyla öğrendiği kemençeyi maharetle çalıyor. Çaldığı kemençe eşliğinde türküler söylerek, karanlık dünyasını aydınlatan, azmiyle herkese örnek olup, Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi'ni de birincilikle kazanmayı başaran Esenay Duru, müzik öğretmeni olmayı hayal ediyor.

Doğuştan görme engelli olan ve küçük yaşta geçirdiği başarısız ameliyat sonrası görme şansını kaybeden Esenay Duru Köse, müzikle hayatını aydınlatıyor. Aslen Trabzonlu olan Köse'nin müziğe olan ilgisini keşfeden ailesi, kendisine bir kemençe hediye etti. Müzik öğretmeni olan halası Elif Köse Bulut'un teşvikleriyle kemençe çalmasını öğrenen Köse, şimdi hem türkü söylüyor hem de kemençesini ustalıkla çalıyor.

SINAVDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERDİ

İstanbul Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'ndan mezun olan ve yaz tatilini Trabzon'ın Düzköy ilçesinde geçiren Esenay Duru Köse, Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi'nde girdiği müzik bölümü sınavını birincilikle kazandı. 50 kişinin başvuru yaptığı ve özel bir koşulun aranmadığı sınavda 30 kişi okula girmeye hak kazanırken, sınavda 95 puan alan Esenay Duru, okula birinci sıradan yerleşti. Sınavda piyano üzerinden ses duyma, ritim tutma, ezgi yapma ve tekrar etme sorularını yanıtlayan Esenay, üstün bir başarı gösterdi. Köse, hayalini kurduğu müzik öğretmeni olmayı hedefliyor.

'KEMENÇE SESİNİ DUYDUM VE 'ÇALACAĞIM' DEDİM?

Kemençe sesini ilk olarak arabada duyduğunu anlatan Esenay Duru, 'Okul servisinde çalıyordu, benim de çok hoşuma gitti. Çalmak istedim ve 'çalacağım' dedim. Kemençeyi ilk elime aldığımda sesi çıkmıyordu. Sonrasında ayarları yapıldığında ses çıkmaya başladı. Kendi kendime çalmayı öğrendim, egzersiz ve parmak alıştırması yaptım. Hedefim müzik öğretmeni olmak. Herkes istediği enstrümanı çalabilir. Buna hiçbir engel yok, yeter ki isteyelim. Gözlerim görse iş yapmak, babaanneme yardım etmek, dışarıyı görmek isterdim. Ancak gözüm görmüyor diye pes etmek olmaz. Ben pes etmedim, kimse de pes etmesin. Kemençe çalmayı öğrenmek için çalıştım. Müzik yapmak isteyen herkes, enstrüman çalabilir" diye konuştu.

'ESENAY'DAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEYLER VAR"

Esenay Duru'nun halası aynı zamanda müzik öğretmeni olan Elif Köse Bulut, Esenay'ın çok azimli olduğunu ifade etti. Bulut, 'Esenay görme engelli doğdu. Küçük yaşta Zonguldak'ta ameliyat oldu fakat ameliyatı başarısız geçtiği için görme şansını kaybetti. Büyüdükçe müziğe karşı bir ilgisi olduğunu fark ettik. Özellikle yöresel müziklere çok tepki verdiğini gördük. Horon oynamayı çok seviyordu. Kemençeye karşı özel ilgisi olduğunu hissettiğimiz için köydeki bir ağabeyi ona kemençe hediye etti. İlk 1-2 sene ses çıkartamıyordu. Zamanla kendisi akordunu yapmayı öğrendi, türküler söylemeye başladı. Ben müzik öğretmeniyim ama Esenay'dan öğreneceğim çok şey var. Gerçekten görmek değil hissetmek gerekiyor. Ondaki istek ve azim hepimizde olmalı" ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Esenay Duru'nun kardeşi Hiranur Köse ise ablası ile gurur duyduğunu belirterek, 'Gününün büyük kısmı okulda geçiyor ancak evde olduğu sürede de hep müzikle uğraşıyor. Müziğe aşırı bir ilgisi var. İlk başlarda hiç kemençe çalamıyordu. Ama pes etmedi ve çok güzel şekilde çalmayı öğrendi. Evde zamanını müzikle geçiriyor. Bazen çalıyor, bazen dinliyor, bazen de horon oynuyor. Dertli bir şekilde çalınca insanları ağlatıyor. Çok yetenekli, önünde hiçbir engel yok. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Kardeşi olarak onunla gurur duyuyorum ve onu çok seviyorum" diye konuştu.

TRABZON GÖRME ENGELLİ ESENAY'IN KARANLIK DÜNYASI 'KEMENÇE' İLE AYDINLANIYOR

Elif Köse, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 08:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON GÖRME ENGELLİ ESENAY'IN KARANLIK DÜNYASI 'KEMENÇE' İLE AYDINLANIYOR - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz 30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Diyanet İşleri Başkanı'ndan korona tedbirlerine uymayanlara mesaj: Kul hakkı olduğunu unutmayın Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Düzce'de otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
İsveç'in önemli bankası SEB'den doğal gaz keşfine dikkat çeken yorum: TL istikrar kazanır İsveç'in önemli bankası SEB'den doğal gaz keşfine dikkat çeken yorum: TL istikrar kazanır         
11:59
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi         
11:48
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor         
11:32
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Virajda hızını ayarlayamayan sürücü, tırla çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı         
11:15
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Trafikte dehşet anları kamerada! Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı         
10:42
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti         
10:40
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu         
10:25
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı         
10:16
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı         
09:22
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti         
21:36
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu         
18:23
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı         
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 15:25:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TRABZON GÖRME ENGELLİ ESENAY'IN KARANLIK DÜNYASI 'KEMENÇE' İLE AYDINLANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei