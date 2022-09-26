Ön koltukta oturduğunu, otobüsün şoförüyle tünelde bir şeyin koştuğunu fark ettiklerini belirten Sünnetçi, "İlk başta ne olduğunu anlamadık. O esnada telefon elimdeydi. Ayı olduğunu anlayınca kamerayı açarak 40 saniyelik görüntü çektim. Ayıyı ürkütmemek için biraz yavaşladık. Kontrollü bir şekilde ayı tünelden çıktı." dedi.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de tünel içinde koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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