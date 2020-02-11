Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ - Son Dakika

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Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ
6 saat önce
Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Çığ saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına yaklaşık 2,5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı. Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi. - GÜMÜŞHANE
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