Trabzon gündem haberi: Sakarya'dan Trabzon'a kuzeninin düğününe gitti, maket pastanın içinden çıktı - Son Dakika
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Trabzon gündem haberi: Sakarya'dan Trabzon'a kuzeninin düğününe gitti, maket pastanın içinden çıktı

11.10.2022 14:27

Trabzon gündem haberi | Sakarya'dan Trabzon'a kuzeninin düğününe gitti, maket pastanın içinden çıktı -Öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damadın aklı gitti Kuzeninin düğünü için Sakarya'dan Trabzon'a giden vatandaş, maket pastanın içinden çıkarak gelin ve damada unutulmaz bir şaka yaptı.

Sakarya'dan Trabzon'a kuzeninin düğününe gitti, maket pastanın içinden çıktı

-Öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damadın aklı gitti

TRABZON - Kuzeninin düğünü için Sakarya'dan Trabzon'a giden vatandaş, maket pastanın içinden çıkarak gelin ve damada unutulmaz bir şaka yaptı. Gelin ve damadın neye uğradığını şaşırdığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yusuf Kurt, kuzeni Mehmet Çolak'ın Trabzon Çarşıbaşı'ndaki düğünü için yola çıktı. Damadın kuzeni olan genç, düğünde maket pastanın içine gizlendi. Gelin ve damat en mutlu günlerinde kendileri için hazırlanan düğün pastasını yemeye hazırlanırken, genç bir anda maket pastanın içinden çıktı. Herkesi şaşırtan ve gelin ile damadın korkarak gülümsediği anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gelin ve damadın maket pastayı kesmesi daha sonrasında Yusuf Kurt'un pastanın içinden çıkarak oynamaya başlaması yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Yusuf Kurt, Trabzon, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon gündem haberi: Sakarya'dan Trabzon'a kuzeninin düğününe gitti, maket pastanın içinden çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon gündem haberi: Sakarya'dan Trabzon'a kuzeninin düğününe gitti, maket pastanın içinden çıktı - Son Dakika
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