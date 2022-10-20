Kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

20.10.2022 21:16

Trabzon'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ile mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin şüpheli F.Y'nin iş yerinde 813 paket gümrük kaçağı sigara, 25 bin 800 doldurulmuş makaron, 480 gümrük kaçağı puro, 266 paket nargile tütünü, 20 gümrük kaçağı pipo tütünü, 11 gümrük kaçağı elektronik sigara, 19 paket gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara mamulü ve 10 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

F.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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