Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan İnce, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trabzon gündem haberleri... Trabzon'daki trafik kazasında ölen 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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