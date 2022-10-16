Trabzon gündem haberleri... Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığına mevcut başkan Eyyüp Ergan yeniden seçildi - Son Dakika
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Trabzon gündem haberleri... Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığına mevcut başkan Eyyüp Ergan yeniden seçildi

16.10.2022 18:34
Trabzon gündem haberleri... Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığına mevcut başkan Eyyüp Ergan yeniden seçildi

Trabzon haberine göre Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) mevcut başkan Eyyüp Ergan yeniden seçildi.

Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) mevcut başkan Eyyüp Ergan yeniden seçildi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, iki listeyle gidilen seçimde 182 üyeden 162'si oy kullandı. Ergan'ın listesi 87, Sebahattin Arslantürk'ün listesi 74 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Ergan'ın yeniden başkan seçildiği seçimde, TTB meclisinde görev alacak 14 üye belirlendi.

Açıklamada, TTB meclisi seçim kurulu kararı ile listelerin kesinleşmesinden sonra toplanarak kendi aralarından meclis başkanı, 2 meclis başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesini seçeceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

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