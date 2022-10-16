Açıklamada, TTB meclisi seçim kurulu kararı ile listelerin kesinleşmesinden sonra toplanarak kendi aralarından meclis başkanı, 2 meclis başkan yardımcısı ve yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesini seçeceği ifade edildi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, iki listeyle gidilen seçimde 182 üyeden 162'si oy kullandı. Ergan'ın listesi 87, Sebahattin Arslantürk'ün listesi 74 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon gündem haberleri... Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığına mevcut başkan Eyyüp Ergan yeniden seçildi - Son Dakika

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