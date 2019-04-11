Son Dakika Haberleri: Trabzon Günleri Değerlendirme Toplantısı

Trabzon Günleri Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Ankara'da 18-21 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olan Trabzon Günleri ile ilgili değerlendirme toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Trabzon Günleri Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Ankara'da 18-21 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olan Trabzon Günleri ile ilgili değerlendirme toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıya Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Trabzon Günleri'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ustaoğlu, Trabzon'un kadim bir kent olduğunu vurgulayarak, "İlimiz gerek yöresel ürünleri gerekse kültürel zenginlikleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başarmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Trabzon Tanıtım Günleri kapsamında Ankara'da çok güzel etkinlikler icra edildi. Çok da güzel sonuçlar elde edinildi. Yine 18-21 Nisan'da yapılacak olan etkinlikle ilimiz her yönüyle dünyanın dört bir tarafından Ankara'ya gelecek olan katılımcılara tanıtılacak. Bir taraftan ilimizin tanıtımına yapılırken bir taraftan da sıla ile gurbetin buluştuğu bir ortam olacaktır. Bundan ötürü çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Günleri'yle ilgili yapılan hazırlıkları slayt eşliğinde katılımcılara aktarırken, toplantıda ayrıca ilimize özgü ürünlerin ve kültürel zenginliklerin Ankara'ya en güzel şekilde yansıtılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:19 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı Ece Seçkin Sokak Köpeklerinin Zehirlenmesine Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi İYİ Parti Tire Belediye Başkanı'nın İlk İşi Şehir Stadyumunun İsmini Değiştirmek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:49:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon Günleri Değerlendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]