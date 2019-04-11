Trabzon Günleri Değerlendirme Toplantısı

Ankara'da 18-21 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olan Trabzon Günleri ile ilgili değerlendirme toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Ankara'da 18-21 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olan Trabzon Günleri ile ilgili değerlendirme toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilikte yapılan toplantıya Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta,, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.



Trabzon Günleri'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ustaoğlu, Trabzon'un kadim bir kent olduğunu vurgulayarak, "İlimiz gerek yöresel ürünleri gerekse kültürel zenginlikleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başarmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Trabzon Tanıtım Günleri kapsamında Ankara'da çok güzel etkinlikler icra edildi. Çok da güzel sonuçlar elde edinildi. Yine 18-21 Nisan'da yapılacak olan etkinlikle ilimiz her yönüyle dünyanın dört bir tarafından Ankara'ya gelecek olan katılımcılara tanıtılacak. Bir taraftan ilimizin tanıtımına yapılırken bir taraftan da sıla ile gurbetin buluştuğu bir ortam olacaktır. Bundan ötürü çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Günleri'yle ilgili yapılan hazırlıkları slayt eşliğinde katılımcılara aktarırken, toplantıda ayrıca ilimize özgü ürünlerin ve kültürel zenginliklerin Ankara'ya en güzel şekilde yansıtılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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