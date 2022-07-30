Trabzon haberi... Trabzonspor, kupasını aldı - Son Dakika
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Trabzon haberi... Trabzonspor, kupasını aldı

30.07.2022 23:01
Trabzon haberi... Trabzonspor, kupasını aldı

Trabzon haberlerine göre Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle kupasını aldı.

Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle kupasını aldı.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 4-0 yenen Trabzonspor, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa seremonisine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan katıldı. Seremonide ilk olarak karşılaşmayı yöneten hakemlere plaketleri takdim edildi. Ardından Süper Kupa karşılaşmasında mağlup olan Sivasspor teknik ekibi ve futbolcularına madalyaları verildi. Kupa seremonisinde son olarak ise şampiyon takım Trabzonspor'un teknik ekibi ve futbolcuları madalyalarını aldı. Ardından kupayı takım kaptanı Uğurcan Çakır kaldırdı.

KARŞILAŞMANIN OYUNCUSU CORNELIUS SEÇİLDİSüper Kupa karşılaşmasının oyuncusu Trabzonspor'dan Andreas Cornelius seçildi. Danimarkalı oyuncu attığı 2 gol ile takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Sivasspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde rakibini yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u kutluyorum. Şampiyon olan bordo mavili ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Demir Grup Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon haberi... Trabzonspor, kupasını aldı - Son Dakika

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