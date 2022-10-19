Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen operasyonda, skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edilen ve ikametinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan saha araştırmaları ve fiziki takip sonucu Of ilçesine bağlı Sırağaaç Mahallesi'nde yaşayan M.Ç'nin (62), skunk bitkisi yetiştirdiği ve piyasaya uyuşturucu sürmeye çalıştığı belirlendi.
Operasyonda, şüphelinin ikametinde narkotik dedektör köpeği "Duman" kullanılarak yapılan aramalarda, 18 kök skunk bitkisi ve 6 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Trabzon haber! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika