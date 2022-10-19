İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan saha araştırmaları ve fiziki takip sonucu Of ilçesine bağlı Sırağaaç Mahallesi'nde yaşayan M.Ç'nin (62), skunk bitkisi yetiştirdiği ve piyasaya uyuşturucu sürmeye çalıştığı belirlendi.

Kaynak: AA

Narkotik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon haber! Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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