Trabzon haberi | Trabzon'da 9 ayda 51 dolandırıcılık olayı meydana geldi

Trabzon'da son yıllarda dolandırıcılık olaylarının sayısında artış olduğu belirtildi. İl genelinde bu yılın ilk 9 ayında bilişim alanında meydana gelen 51 olayda banka ve kredi kart bilgilerini ele geçiren siber dolandırıcılar, toplam 32 bin dolar ve 493 bin 875 TL haksız kazanç sağladı.

Meydana gelen olaylar ile ilgili olarak sorumlu kolluk birimleri ile koordineli çalışan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylara karışan 33 şüpheliyi tespit ederek, adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda işlem yaptı.

Bir önceki yılın aynı dönemine (Ocak- Eylül 2021) bakıldığında Trabzon ili genelinde bilişim alanında meydana gelen 40 olayda vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, 40 vatandaşın toplam 142 bin 951 TL ve bin 500 dolarını aldı. 34 şüpheli tespit edilerek, haklarında adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda işlem yapıldı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık olayları ile mücadelede (site kopyalama-pandemi yardımı vb.) faaliyeti icra eden 258 internet sitesi ile yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde 141 adet yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis oynatan internet sitesinin erişiminin de engellendiği belirtildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için uyarılarda bulunarak, dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için şüpheli gördükleri her aramayı ve e-mail'i 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini, kendilerine gelen bilinmeyen mail veya URL adreslerini açmamaları, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve para veya değerli eşya isteyenlere inanmamalarını, piyasanın altındaki fiyattan satılan ürünleri ve güvenilir olmayan e-ticaret sitelerini tercih etmemelerini, 2'nci el eşya alırken yüz yüze veya güvenli ödeme sistemi olan 2'nci el e-ticaret sitelerini tercih etmelerini istedi. - TRABZON