Araç içerisinde bulunan Salih Mukul kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki K.A. ve İ.H. ise yaralandı.

Kaynak: AA

Tragger, Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon haberi | Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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