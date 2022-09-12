Trabzon haberi... Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış töreni gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle ilk defa bu yıl hayata geçirilen Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleşti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün düzenlenen programla başladı. Anma töreni ve İstiklal Marşı ile başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti. Törene, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından liseye girerken başarı elde etmiş öğrencilere ödül töreni düzenlendi.

"MESLEK LİSESİ ALGISININ DEĞİŞTİĞİNİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ"

Şişli İlçe Milli eğitim Müdürü Sevgi Yücel yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Üniversite ve lise iş birliğini gördüğümden beri imrenerek izliyorum. Ben de bir Yıldız Teknikliyim. Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiydim. Yıllar önce meslek liseleri üniversiteye gidilemeyen okullar olarak görülüyordu. O günden bugüne meslek lisesi algısının nasıl değiştiğini çok güzel bir şekilde görüyoruz. Artık meslek lisesi öğrencileri kendilerini liselerine ait hissediyor ve gurur duyuyor. Meslek liselerinin bu konuma gelmesinde yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

"YILDIZLI YILDIZLIYI GÖRÜR, MAÇKALI MAÇKALIYI GÖRÜR, KORUR VE YÜCELTİR"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da kendisinin de Maçka Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyerek, bazı şeylerin değerinin sonradan anlaşıldığını belirtti. Yılmaz, "Maçka teknik lisesi mezunu olmanın onurunu, gururunu da şimdi anlıyoruz. Şimdi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan 111 yıllık üniversite ile yaklaşık 80 yıllık geçmişi olan teknik lisesini birleştirmiş oluyoruz. Sizler de aslında Türkiye'nin en iyi meslek lisesi öğrencisi olmakla birlikte aynı zamanda çok köklü bir üniversite olan Yıldız Teknik Üniversitesi ailesinin de bir bireyi oldunuz. Hepiniz bir yıldızsınız. Bazı rakipleriniz olacak onlar size bunu söylemeyebilir ama siz çok özelsiniz. Göğsünüz dik, Ben çok değerli bir yerdeyim, burada alacak olduğum eğitimle muhteşem bir ailenin bireyi oldum' diyebileceksiniz. Buradaki tüm bireyler çok değerli. Ama Yıldız'da bir mottomuz var, Yıldızlı Yıldızlıyı görür, Maçkalı Maçkalıyı görür, korur ve yüceltir. Birbirimize güven vermek desteklemek zorundayız çünkü aile olmak böyle bir şey. Derslerin keyfini çıkarın. Size çok iyi İngilizce öğretmek istiyoruz. Hayatınız boyunca kullanacağınız alt yapıyı size vermek istiyoruz. Verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Yıldızınız hep parlasın" ifadelerini kullandı.

"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BU SAATTEN SONRA SİZİN YANINIZDA"

Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise "40 yıl ince ben de bu koridorlarda içeri girdim. Bu konferans salonu bizim için çok güzel anıların olduğu yerdi. Bir Maçkalı olarak Maçka'nın tecrübesini senelerce gururla taşıdım. Ama asıl gurur, Maçka'ya olan vefa borcumuzu ödemek üzere tekrar aranızda olmak. 111 yıllık köklü üniversite olan Yıldız Teknik Üniversitesi bu saatten sonra sizin yanınızda ve arkanızda. Umarım önümüzdeki günlerde sanayinin ihtiyacı olan nitelikli yetişmiş iş gücünü hep beraber burada ortaya koyuyor olacağız. Güzel ve uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.