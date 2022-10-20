Trabzon haberleri: Trabzon'da fuhuşla mücadele - Son Dakika
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Trabzon haberleri: Trabzon'da fuhuşla mücadele

20.10.2022 12:23
Trabzon haberleri: Trabzon'da fuhuşla mücadele

Trabzon 3. sayfa haberine göre Trabzon'da fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekiplerince son 10 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında 204 kadın hakkında işlem yapıldı.

Trabzon'da fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekiplerince son 10 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında 204 kadın hakkında işlem yapıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle şehir merkezindeki denetimlerini sıklaştıran polis ekiplerince fuhuş çetelerine ve suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında fuhuş çetelerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki otellerin yıkılmasının ardından mesken tutulan günübirlik kiralık ev ve apartlara da sık sık denetim yapılırken, sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak cinsel ilişki teklifinde bulunan şahıslar polis ekiplerinin yaptıkları siber devriye takılıyor.

2022 yılının son 10 ayında 204 kadın hakkında işlem yapılırken, bazı otel ve apartlar ise Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun verdiği kararla 90 gün süreyle kapatıldı. Cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kadınlarla ilgili de çalışmalarını sürdüren polis ekiplerince Kabahatler Kanunu 37. maddesi kapsamında kişi başı 277 TL idari para cezası uygulandı. Yakalanan kadınlar ve yer temin eden şahıslar hakkında fuhşa teşvik aracılık ve zorlama suçundan da tahkikat başlatılırken, yakalanan yabancı uyruklu kadınlar ise hastanedeki kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.

Kimi yardım istedi, kimi ise balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesi ile kentte başlanan fuhuş mücadelesinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda ortaya çıkartılan sistemler şaşırtıyordu. Fuhuş çeteleri tarafından çalıştırılan kadınların olası bir baskında yakalanmaması için çatı katlarında, tuvaletlerde ve odalarda gizli geçitler oluşturulurken, bazı otellerde ise alarm sistemi yapılıyordu. Otel odalarına bağlı alarm ve kamera sistemi sayesinde ekiplerin denetimi sırasında odalara kurulan alarmla uyarılarak odalardaki şahısların kaçmasının sağlanıyordu. Çömlekçi mahallesinde geçtiğimizde yıl başlanan kentsel dönüşüm projesi ile çoğunluğu fuhuş amaçlı kullanılan oteller yıkılırken, bu sefer kiralık ev ve apartlar baş göstermeye başladı. Ortahisar ilçesindeki bir eve baskın düzenleyen polis ekiplerini fark eden 2 yabancı uyruklu kadın balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Balkondan atlamalarına rağmen polis ekiplerinden kaçamayan 2 kadın yaralanırken, yapılan tedavilerinin ardından sınır dışı edildi.

Trabzon'da yaşanan ilginç bir olayda ise kafeteryada tanıştığı bir kişi ile 100 dolar karşılığında fuhuş yapmak için otele giden yabancı uyruklu kadın ilişki öncesi para isteyince tartışma yaşandı. Polisi arayarak yardım isteyen kadın daha sonra sınır dışı edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon haberleri: Trabzon'da fuhuşla mücadele - Son Dakika

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