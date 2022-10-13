Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile belediyenin ortaklaşa düzenlediği yarışma sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trabzon haberleri! Trabzon'da 'O Sene Bu Sene' fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı - Son Dakika

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