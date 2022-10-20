İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir taksi durağı yakınlarında meydana gelen olayda H.İ.E, bir kişiyi silahla yaraladı.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon haberleri! Trabzon'da yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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