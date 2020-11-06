Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden ihraç edilmeden istifa etti - Son Dakika

Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden ihraç edilmeden istifa etti

ISPARTA - Isparta'da sosyal medya üzerinden Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, kesin ihraç talebiyle sevk edildiği disiplin kurulu toplantısını beklemeden partisinden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 25 Ekim'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ..." şeklinde skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kılınç hakkında 'halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca CHP il yönetimi de İlayda Kılınç'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Disiplin kurulu toplantısından önce istifa etti

Bu hafta toplanması beklenen disiplin kurulunun öncesinde farklı bir gelişme yaşandı. İlayda Kılınç, disiplin sürecini beklemeden e-Devlet üzerinden partisinden istifa etti. Bu nedenle Kılınç hakkındaki disiplin süreci askıya alındı. Konuyla ilgili bilgi veren CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, "Kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimiz İlayda Kılınç, disiplin sürecinden önce e-Devlet aracılığıyla partimizden istifa etmiştir. Bu nedenle disiplin süreci şu anda askıya alınmış durumdadır. Eğer kendisi tekrar partimize üye olursa disiplin süreci kaldığı yerden devam edecek ve ihraç edilecektir. Kendisinin şu anda partimizle bir ilişiği bulunmamaktadır" dedi.