Trabzon Havalimanı 4 Milyonu Aşkın Yolcuyu Ağırladı

Trabzon Havalimanı'nda 2018 yılında iç hatlarda 3 milyon 755 bin 574, dış hatlarda ise 268 bin 766 olmak üzere toplam 4 milyon 24 bin 340 yolcu taşındı.

Trabzon Havalimanı'nda 2018 yılında iç hatlarda 3 milyon 755 bin 574, dış hatlarda ise 268 bin 766 olmak üzere toplam 4 milyon 24 bin 340 yolcu taşındı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 yılında Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 5 düşüşle 3 milyon 755 bin 574 oldu. Dış hat yolcu trafiği ise yüzde 32 artışla 268 bin 766'ya ulaştı. Havalimanı'ndaki toplam yolcu sayısı da yüzde 3 düşüşle 4 milyon 24 bin 340 oldu.





Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 24 bin 128 olurken dış hatlarda ise yüzde 16 artarak 3 bin 406'ya yükseldi.



Trabzon Havalimanı'ndaki yük trafiği ise 2017 yılına göre yüzde 0,3 düşerek 35 bin 944 ton olarak gerçekleşti.

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