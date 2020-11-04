Pist aydınlatma sistemleri yenilenen Trabzon Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Pist aydınlatma sistemleri yenilenen Trabzon Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor

Sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatleri arası uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloları yenileniyor

TRABZON - Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemlerindeki yenileme çalışmaları sürüyor. Aralık sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışmalarda uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sistemi yenileniyor.

Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı 20 Ekim tarihinde başlayan aydınlatma çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde uçuş trafiğine kapatıldı. Sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatleri arası uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloları yenileniyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle yolcu sayılarının azalmasıyla aydınlatma sistemlerini yenileme kararı alan DHMİ, Aralık ayının sonuna çalışmaları bitirmeyi hedefliyor. Havalimanı pistinde hızlı bir şekilde devam eden çalışmalarda uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sistemi yenilenirken, 1957 yılında hava trafiğine açılan ve 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı geçtiğimiz aylarda da hava trafiğine kapatılmıştı. 23 Nisan 2020 tarihinde başlayan pist yenileme çalışmaları nedeniyle Haziran ayına kadar uçuşlara kapatılan havalimanı asfalt söküm işlemlerinin ardından yeni asfalt katlarının döküm işlemiyle hava trafiğine açılmıştı.

Yaklaşık 5 ay sonra tekrar uçuşlara kapatılan havalimanını 2019 yılında iç hatlarda 3 milyon 372 bin 231, dış hatlarda ise 394 bin 917 olmak üzere toplam 3 milyon 767 bin 148 yolcunun kullandı.