TRABZON HAVALİMANI'NDA PİST ÇATLADI, UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

TRABZON Havalimanı'nın pistinde meydana gelen ufak çapta çatlak nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Piste onarım çalışması başlatıldığı, seferlerin kısa sürede açılmaya çalışıldığı belirtildi.

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nı pistinde, bilinmeyen nedenle çatlak oluştuğu fark edildi. Pistteki küçük çaptaki çatlak nedeniyle inceleme başlatan yetkililer, uçak seferlerini önlem amaçlı iptal etti. Trabzon'dan gitmek isteyen yolcuların uçuş seferlerinde aksama olurken, kente gelmek isteyen uçaklar da Trabzon Havalimanı'nı pas geçmek durumunda kaldı. Piste onarım başlatıldığı, seferlerin kısa sürede açılmaya çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan 23 Nisan 2020 tarihinde uçuşlara kapatılan havalimanının pisti bakımına alınmış, asfalt yenileme ve bakım çalışmaları yürütülmüştü.

GECE SAATLERİNDE UÇAŞLAR AÇILACAK

Trabzon Havalimanı'nda uçak seferlerinin iptal edilmesine neden olan piste oluşan çatlağın onarım çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, Karadeniz kıyısına paralel uzanan pistin doğu kısmında jeneratörlerle aydınlatılan alanda iş makineleri desteğiyle çatlak oluşan pistte asfalt döküm işlemi gerçekleştiriyor. Onarımın tamamlanmasının ardından aksayan uçuşların, gece saatlerinde açılacağı belirtildi.

3 UÇAK, ORDU-GİRESUN HAVALİMANI'NA İNDİ

Pistte ekiplerin hummalı çalışmaları sürerken, Trabzon Havalimanı'na inemeyen 3 uçağın, Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildiği, Trabzon'dan uçacak yolcuların ise otobüslerle buraya taşındığı öğrenildi. Pistteki çatlak nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksama nedeniyle, Trabzon Havalimanı'nın özellikle İç Hatlar Terminali'nde yoğunluk yaşandığı görüldü.

THY'DEN AÇIKLAMA

Trabzon Havalimanı'ndaki çalışma nedeniyle ilgili Türk Hava Yolları'ndan (THY) da uçuşlara ilişkin bilgi paylaşıldı. Paylaşılan bilgide "Trabzon Havalimanı pistinde oluşan hasar nedeniyle iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu. Trabzon seferini yapan uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendiriliyor. Havalimanının ilk etapta saat 23.45'e kadar kapalı olacağı notamlandı. Trabzon için havada bulunan 2 uçağımız Ordu Giresun Havalimanı'na divert ediyor" denildi.