HAVALİMANI 3 SAAT SONRA UÇUŞA AÇILDI
Trabzon Havalimanı'nın pistinde oluşan çatlaklık nedeniyle ekiplerin başlattığı çalışma gece saatlerinde tamamlandı. Pist üzerindeki çalışmalar nedeniyle uçuşa kapatılan havalimanı, 3 saatlik aksamanın ardından tekrar uçuşlara açıldı. Pist üzerinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle havalimanının tedbir amaçlı uçuşa kapatılması üzerine hava trafiği Ordu- Giresun Havalimanı üzerinden sağlanmıştı. Trabzon'a gelen ve giden yolcular otobüslerler Ordu-Giresun havalimanına taşınarak soruna çözüm bulunmaya çalışılmış, onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla 3 saatin ardından Trabzon Havalimanı'nda hava trafiği tekrar normale döndü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi (3) - Son Dakika