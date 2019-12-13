Trabzon Havalimanı'ndan 3,5 milyon yolcu seyahat etti - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı'ndan 3,5 milyon yolcu seyahat etti

6 saat önce

Trabzon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-kasım döneminde, 3 milyon 518 bin 842 yolcu seyahat etti.

Trabzon Havalimanı'ndan 3,5 milyon yolcu seyahat etti, System.String[]

Trabzon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-kasım döneminde, 3 milyon 518 bin 842 yolcu seyahat etti.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019'un 11 aylık döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüşle 3 milyon 130 bin 962 olduğu belirtildi.


Dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 45 artışla 387 bin 880 kişi olduğu aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının yüzde 7 düşüşle 3 milyon 518 bin 842 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ocak-kasım döneminde havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüşle 24 bin 165 olduğu, dış hatlarda ise yüzde 30 artışla 4 bin 227 sefer yapıldığı kaydedildi.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 11 ayda yüzde 2 artarak 34 bin 349 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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