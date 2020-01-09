Trabzon Havalimanı'ndan 3,7 milyon yolcu seyahat etti - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı'ndan 3,7 milyon yolcu seyahat etti

7 saat önce

Trabzon Havalimanı'ndan 2019 yılında, 3 milyon 767 bin 148 yolcu seyahat etti.

Trabzon Havalimanı'ndan 3,7 milyon yolcu seyahat etti, System.String[]

Trabzon Havalimanı'ndan 2019 yılında, 3 milyon 767 bin 148 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ocak- Aralık 2019 döneminde Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, 2018 yılına göre yüzde 10 düşüşle 3 milyon 372 bin 231 olduğu belirtildi.

Dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 44 artışla 394 bin 917 kişi olduğu aktarılan açıklamada, toplam yolcu sayısının yüzde 6 düşüşle 3 milyon 767 bin 148 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, 2019 yılında havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşüşle 25 bin 930 olduğu, dış hatlarda ise yüzde 28 artışla 4 bin 405 sefer yapıldığı kaydedildi.

Trabzon Havalimanı'nda yük trafiğinin de 2018'e göre yüzde 2 artarak 36 bin 151 ton olarak gerçekleştiği duyuruldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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