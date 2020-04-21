Trabzon Havalimanı pisti tadilata alınıyor - Son Dakika

Trabzon Havalimanı pisti tadilata alınıyor

TRABZON - Korona virüs nedeniyle tarifeli uçuşların gerçekleşemediği Trabzon Havalimanı pisti onarıma alınıyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı yolcunun kullandığı Trabzon Havalimanı pisti tadilata alınıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle tarifeli uçakların inip kalkamadığı Trabzon Havalimanı pisti tüm uçuşlara kapatılarak bakıma alınacak. Salı ve Çarşamba günleri Belçika ve Almanya'da yaşayan vatandaşların bulunduğu 3 uçağın Trabzon Havalimanı'na gelmesinin ardından tüm uçuşlara kapatılarak pist tadilatın başlayacağı havalimanındaki çalışmaların Mayıs ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Korona virüs salgını öncesinde Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyordu.