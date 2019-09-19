Trabzon hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı

Hırsızlık olayları arttı, fındık nöbeti başladı

Türkiye'nin dünyada üretiminde lider olduğu fındıkta tamamlanan hasadın kurutma dönemi sürerken fındık hırsızlığı başladı. Bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Üreticiler harmana serdikleri fındığın başında gece gündüz kamp kurarak nöbet tutarken, yetkililer tedbirler almaya çalışıyor.

Türkiye'nin dünyada üretiminde lider olduğu fındıkta tamamlanan hasadın ardından kurutma ve satış dönemi sürerken fındık hırsızlığı başladı. Bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Bölgede son günlerde artan fındık hırsızlığı olaylarına karşı güvenlik güçleri alarma geçti. Fındık hırsızlığına karşı Trabzon Ticaret Borsası da çalışma başlattı. Üreticiden çalınan fındıkların satılmaması için tüccarlar ve fındık alım yerleri uyarılmaya başlandı. Fındıkta kurutma işlemine devam eden üreticiler harmana serdikleri fındığın başında gece gündüz kamp kurarak nöbet tutuyor.

ÜRETİCİYE MESAJLI UYARI

Fındık çalınması olaylarında son dönemlerde artış olduğunu söyleyen Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan, üreticilere fındıklarını saklama konusunda uyarılarda bulundu. Ergan, Fındık değerli bir ürün. Bu yüzden hırsızlık olayları maalesef var. Borsa olarak 14 yıl önce başlattığımız bir sistem vardı. Bu sisteme halen daha devam ediyoruz. Fındığı çalınan müstahsilimiz olduğu zaman bize haber veriyor. Bizde fındığın menşeini, şeklini, çuvalların şeklini tüm üyelerimize ve esnafımıza mesaj atarak bilgi veriyoruz. Onlarda şüpheli gördükleri fındıklar için emniyet güçlerine haber veriyorlar. Genel olarak üreticileri tanıyan tüccarların çalıntı olabileceklerini düşündükleri ürünler konusunda güvenlik birimlerini uyarmaları hırsızlıkların önüne geçilmesindeki en önemli tedbirlerden biri olacaktır. Vatandaşlarımız hırsızlara karşı tedbirli olsunlar. Fındıklarını iyi saklasınlar. Evlerini ve fındıklarını bırakıp gitmesinler. Hırsız korkusundan fındıklarını emanete vermesinlerö dedi.

KÖPEĞE İLAÇ VERİP FINDIĞI ÇALDILAR

Trabzon'un Araklı ilçesi Buzluca Mahallesi'nde kapısının önünden 1 tona yakın fındığı çalınan ve oğlu için düğün hazırlığı yapan Şenol Nur fındık hırsızlarının korkusunun olmadığını belirtti. Nur, Fındık hırsızları olduğunu civar köylerden duyuyordum zaten. Ama nasıl tahmin edebilirsin ki tam kapının önünden gelip fındığı çalsın gitsinler. Gece yarısı yattım. Fındığı kontrol ettim yerindeydi. Sonra şimşek sesine uyandım bir baktım ki fındığı alıp götürmüşler. Jandarmayı aradım, geldiler inceleme başlattılar. Köpeğimi de ilaçla uyutmuş olmalılar ki gece boyunca hiç sesi çıkmadı. Lal gibi kaldı hayvan. 1 ton fındık yok. O kadar fındığı koca çuvalları nasıl buradan taşıdılar aklım almıyor. Tüfeğim de var. Orada hırsızı görsem belki katil olacaktım, belki vurulacaktım bilmiyorum. Herkes fındığını kovlasın. Fındık hırsızlarının korkusu yok diye konuştu.

HIRSIZ KORKUSUNDAN EVİNDEN AYRILAMIYOR

Zehra Balcı Nur da fındığın çalınması üzerine kendilerini güvende hissetmediklerini belirterek Komşumun fındığı çalındı. Evimde bile korkuyorum. Hastalandım doktora bile gidemedim fındığımı bırakıp. Geceleri nöbetleşe uyuyoruz ki hırsız gelince haberimiz olsun. Korkuyoruz evde kalmaktan. Fındık hırsızları var diye emanete vereceğim fındığımı ya da ucuza satacağım. Yapacak bir şey yok ifadelerini kullandı.ÇADIR KURUP NÖBET TUTUYORLAR

Kötü hava şartlarından dolayı fındıklarını kurutmak için yüksek kesimlerden sahil kenarlarına inen üreticiler ise evlerine hasret kurdukları çadırda günlerce kalarak fındık harmanında nöbet tutuyor. Hırsız korkusu yüzünden fındıklarının başından ayrılamadıklarını belirten Emine Sağlam, Fındık hep emek. Toplaması, taşıması, sermesi, kurutması hep dert. Hırsız olayları çok fazla. Başında nöbet tutmak zorunda kalıyoruz fındığın. Eşimle beraber günlerdir gece gündüz sahile kurduğumuz harmanda nöbet tutuyoruz. Fındığın başından ayrılmaya korkuyoruz. Hırsız çok. Evimize hasret kaldık. Buradan sürekli yabancılar geçiyor. Burası belki de ıssız olsa gelip çalacaklar bütün emeklerimizi. Gece uyumuyoruz. Uyusak fındığımız gidecek biliyoruz dedi.

Sahilde fındıklarını kurutmak için kurduğu çadırda gece gündüz nöbet tutan Ömer Yıldız ise 'Gece gündüz mahsulümüzü hırsızlardan korumak için nöbet tutuyoruz. Elimizde tırmıklar, kazma kürekler nöbetteyiz. Uyumak falan yok. Fındık çok emek isteyen bir işö diye konuştu.