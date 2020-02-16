TRABZON Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu - Son Dakika
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TRABZON Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

7 saat önce

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu TRABZON'un Tonya ilçesinde yaşayan girişimci Mevlüt Küçük (30), hobi olarak evinin bahçesine kurup, zamanla geliştirdiği kümeste; süs tavuğu ve Hint horozu yetiştiriyor.

TRABZON Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu, System.String[]

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu

TRABZON'un Tonya ilçesinde yaşayan girişimci Mevlüt Küçük (30), hobi olarak evinin bahçesine kurup, zamanla geliştirdiği kümeste; süs tavuğu ve Hint horozu yetiştiriyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki meraklılarının yoğun ilgisini gören tavuk ve horozlar, 700 ila 9 bin lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.

İlçeye bağlı Karşular Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Küçük, yaklaşık 10 yıl önce merak sardığı kanatlı hayvanlarla yakından ilgilenmeye başladı. Evinin bahçesine kurduğu kümeste, süs tavuğu ve hint horozu yetiştirmeye başlayan Küçük, zamanla hayvanlarının sayısını artırdı.

Yörede 'Laz Hintçi' olarak tanınan lise mezunu Küçük, kurduğu modern kümeste 52 ayrı kafeste yaklaşık 144 kanatlı hayvan besliyor. Yetiştirdiği hayvanları özenle besleyen Küçük, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki pek çok ülkeye de satış yapıp, kanatlı havyan gönderiyor. 700 ile 9 bin lira arasında değişen fiyatla alıcı bulan süs tavuğu ve Hint horozu; Almanya, Irak, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerdeki meraklılarından da yoğun talep görüyor.

'ONLARA SEVGİYLE BAKIYORUM'

Kümeste 16 çeşitli kanatlı hayvan ırkı beslediğini anlatan Mevlüt Küçük, 'Bu işe bir tavuk bir horozla ile başladım. Yabancı kan da olmak üzere yaklaşık 15-16 değişik ırk var elimizde. Süs hayvanı ve Hint olmak üzere gruplara ayrılmaktadır. Türkiye'nin bütün illerine satış yapmaktayız, bunun yanında yurt dışına da satış yapmaktayız. Almanya, Irak, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere satışımız var. Satış fiyatlarımız ise 700 lira ile 9 bin lira arasında, hayvanına ve kalitesine göre değişmektedir. Süs hayvanlarının fiyatları bu fiyatlara dahil değildir. Bu işi sevmeyen bir insan yapamaz. Biz bu işi para için değil, genelde zevk için yapılır. Tabi bu iş bize bir gelir de sağlıyor. Onlara sevgiyle bakıyorum' dedi.

Vaktinin çoğunu kümesteki hayvanlarıyla geçirdiğini belirten Küçük, suç ve günah olarak nitelendirildiği horoz dövüştürmeye de karşı olduğunu söyledi.


Mevlüt Küçük, Türkiye, Tonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:19 Kaynak: DHA
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Trabzon hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu
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