Son Dakika Haberleri: Trabzon iç sahada geçit vermiyor!
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Trabzon iç sahada geçit vermiyor!

9 dakika önce

17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo mavililer, bu periyotta 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı.

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17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde  iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo mavililer, bu periyotta 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer, Gaziantep önünde, iç sahadaki başarı zincirine bir halka daha eklemek amacında.

Aytemiz Alanyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:42 
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