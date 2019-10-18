Trabzon iç sahada geçit vermiyor!
9 dakika önce
17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo mavililer, bu periyotta 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı.
17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo mavililer, bu periyotta 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer, Gaziantep önünde, iç sahadaki başarı zincirine bir halka daha eklemek amacında.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:42
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