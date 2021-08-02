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Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi projelerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi projelerinde çalışmalar sürüyor

02.08.2021 12:35
Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi projelerinde çalışmalar sürüyor, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi projelerinde, 2022 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınacak şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi projelerinde, 2022 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınacak şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

DSİ'den yapılan açıklamada, Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi projeleri hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan Trabzon İçme Suyu İsale Hattının toplam 93 kilometre olduğunu belirterek, 91,8 kilometrelik kısmının imalatları 225 adet küçük sanat yapısı ile birlikte tamamlandığını kaydetti.

Ayrıca toplamda 14 bin metreküp depolamanın sağlanacağı 12 temiz su deposu ve 8 terfi istasyonu inşa edildiğini aktaran Yıldız, Kutlugün mevkisinde açılacak 4 metre çapında bin 20 metre uzunluğundaki tünele döşenecek çelik boruyla birlikte tüm iletim hattı imalatlarının tamamlanarak yüzde 89 fiziki gerçekleşme sağlanacağını belirtti.

Trabzon'un en önemli yatırımlarından biri olan Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı hakkında da bilgiler veren Yıldız, "Trabzon ilimizin içme suyu sorununu ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımıza memba kalitesinde su sağlamak amacıyla İçme Suyu İsale Hattı işimize paralele olarak arıtma tesisi inşaatımızda devam etmektedir. Söz konusu projemizde yüzde 50'lik bir fiziki gerçekleşmeye ulaştık. İş kapsamında idari bina, trafo ve jeneratör binası, kimya binası, klor ünitesi, temiz su deposu, klor temas tankı, makine bloğu ile hızlı kum filtrelerinin yüzde 60 seviyesinde kaba inşaatları tamamlanmıştır. Her iki projede eş zamanlı olarak 2022 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınacak şekilde tüm çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri, İçme Suyu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon İçme Suyu İsale Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi projelerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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