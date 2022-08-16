Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı kağıt gibi yırtılırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın içerisinde sıkışan yaralılar için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile kurtulan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Akçaabat, İtfaiye, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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