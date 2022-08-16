Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı

16.08.2022 15:34
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan B.K. yönetimindeki otomobil aynı istikamette ilerleyen A.E. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

ARACIN TAVANI TAMAMEN YOK OLDU

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı kağıt gibi yırtılırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, aracın içerisinde sıkışan yaralılar için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile kurtulan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

6 YARALI VAR

3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından Devlet Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı
Kaynak: İHA

Akçaabat, İtfaiye, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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