Trabzon İHH'dan ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinin başından itibaren ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunan Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin ayni ve nakdi yardımlarını Trabzon'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da yardımlarını sürdüren dernek, ihtiyaç sahiplerinin evlerine gıda malzemeleri dağıtıyor.

Çaykara ilçesinin Akdoğan, Yeşilalan, Ulucami ve Soğanlı mahallesindeki hayırseverlerin bağışladıkları etler, dernek bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunca 227 aileye dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Zühtü Kalma, bugüne kadar binlerce aileye, hiçbir ayrım gözetmeden, gece gündüz yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu zor süreçte birlik ve beraberliğimizi sergilemek adına Vefa Destek Gruplarımız ile tüm vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. Allah hayırseverlerden ve çalışma arkadaşlarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.